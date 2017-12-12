Новосибирск, 12 декабря, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Экс-губернатор Красноярского края, а ныне главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский считает решение президента РФ Владимира Путина назначить временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова «не лучшим». Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Толоконский заявил сегодня, 12 декабря, во время конференции «Итоги года» с «Коммерсантом».

Анна Алябьева Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский

Напомним, Андрей Травников был назначен врио главы Новосибирской области после отставки Владимира Городецкого 6 октября 2017 года. В регионе Травникова назвали «варягом» и предрекли сложности на посту.

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«Не имея ничего личного против Травникова, думаю, что решение президента не лучшее», — заявил Толоконский.

Главный советник мэра Новосибирска выразил уверенность, что выборы главы Новосибирской области в сентябре 2018 года будут конкурентным.

«В выборах будут участвовать люди с высокой степенью узнаваемости, высоким уровнем авторитета, люди компетентные и опытные. Поэтому сегодня и политическим партиям и общественным организациям открыты большие возможности для того, чтобы сформировать такие выборные команды и выдвинуть своих лидеров. Безусловно у исполняющего обязанности губернатора есть все возможности участвовать и выиграть эти выборы, но всё равно общество Новосибирска несколько отличается от среднестатистического. У нас слишком высокая доля людей, которые убеждёны, что они сами могут быть губернатором, у них очень высокие требования к губернатору. И я думаю, что здесь конкурентность будет. И администрация главы государства, и глава государства не должны быть против этого. Легитимность, конкурентность и высокий уровень доверия общества к избранной власти — всё, что требуется для развития власти, которая всем необходима», — подчеркнул он.

Толоконский подчеркнул, что кандидаты на пост новосибирского главы, пойдут на выборы с программами развития региона, и «чем активнее будет этот процесс, чем активнее будет дискуссия, тем выигрышнее будет для будущего развития региона».

«Убеждён, что на губернаторских выборах не столько важны партийные решения, сколько личностные качества участников процесса, и в этом плане можно объединять усилия разных политических сил. Губернаторские выборы не предполагают абсолютное действие принципа «каждый борется за власть». Здесь скорее должны действовать стратегические целесообразности — как эти выборы влияют на развитие, укрепление политической системы, конкурентность», — высказал своё мнение Виктор Толоконский.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Травников ранее заявил, что пока не решил, будет ли он баллотироваться на выборах губернатора Новосибирской области осенью 2018 года.

«Конечно, у меня определённые амбиции есть, но на сегодняшний день решение не принято. С этим не нужно торопиться, надо сначала поработать, показать себя, почувствовать уверенность», — отметил он.

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Вторым кандидатом на предстоящих региональных выборах называется и действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Впрочем, он пока тоже явно не заявлял о своих губернаторских амбициях, но и не отвергал этой мысли.

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