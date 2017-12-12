Ярославль, 12 декабря, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Ольга Секачева попросила региональное правительство «прекратить игры» с программой инициативного бюджетирования «Решаем вместе». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Праздник в Заволжском районе Ярославля

По сведениям депутата, в муниципальные районы поступили рекомендации от областных властей: провести праздничные мероприятия на завершенных в рамках программы «Решаем вместе» объектах. 12 декабря на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Ольга Секачева обратилась к директору департамента финансов Ярославской области Илье Баланину с просьбой «прекратить эти игры»:

«Я хочу обратиться к правительству: хватит с этим играть. Сейчас дошло до того, что рекомендуют провести на тех объектах, которые прошли по программе «Решаем вместе», культурно-массовые мероприятия. Сделали тротуар — давайте плясать, сделали 40 метров асфальта — хороводы водить. Вы народ уже начинаете будоражить. Хватит кричать, давайте больше делать» — сказала Ольга Секачева.

Комментариев от представителя правительства не последовало.

«Я могу привести в пример Борисоглебский район. В одном Доме культуры вставили двери, в другом окна и двери на 50 и 30 тысяч рублей. Мелочь по большому счету, но об этом раз 10 написали в СМИ, составили кучу отчетов — как будто не надо просто так двери и окна ремонтировать. Люди уже смеются. Я понимаю: более-менее значимый объект — Дом культуры отремонтировали на 1,5 млн рублей, хотя и это не такие деньги, о которых стоит говорить, потому что была программа ремонта домов культуры и мы там закладывали приличные средства, 3−4 млн рублей на каждый ДК. Сейчас эту сумму убавили до полутора миллионов ‑ и устраивают эту показуху. Так теперь плюсом правительство рекомендует на тех объектах, которые сделаны в рамках программы «Решаем вместе», провести культурно-массовые мероприятия. Вот возьмем поселок Красный Октябрь, там дворовую территорию заасфальтировали, метров 300−400. Впервые за 40 лет рядовая работа выполнена! И что теперь надо, хороводы водить по этому поводу? Или вот в Борисоглебском, в кои-то веки сделали тротуарчик из плитки, причем не самым лучшим образом. Что теперь, фейерверк устраивать и народные гуляния?», — недоумевает представитель фракции «Справедливая Россия» Ольга Секачева.

По ее сведениям, рекомендации, спущенные «сверху», касаются всех объектов программы «Решаем вместе». Документы поступили в муниципальные районы и там теперь ломают голову: как эти мероприятия оформить и провести.

Между тем в Ярославле они уже начались: мэрия отчиталась, что во дворах Фрунзенского и Красноперекопского районов праздниками подвели итоги реализации губернаторской программы «Решаем вместе»:

На дворовые праздники вышли инициативные жители и представители органов городской власти.