Москва, 12 декабря, 2017, 12:44 — ИА Регнум. В России нужно расширять налоговую базу. У людей будет появляться больше возможностей заработать для самих себя на основе роста частной инициативы, всячески поддержанной и направляемой региональными и федеральными властями, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Не потребуется и пенсионный возраст повышать, денег в Пенсионном фонде и так прибавится, если дать всей этой поросли нормально вырасти», — отметил он.

По его мнению, в настоящее время все проблемы от того, что в пользу пенсионеров пытаются переделить пирог, который давно если не съеден, но обещан.

«И собственно тех денег, которые можно с прибылью инвестировать, не выделяя денег трансфертами из бюджета, а зарабатывая их, в Пенсионном фонде РФ просто нет», — сказал Пушкарёв.

Нужны серьёзные программы развития в регионах России. Возможно, за следующие шесть лет президент заставит губернаторов и местные власти активно и вместе с банками определять направления приоритетного развития для бизнеса и наладить долевое участие банков в наиболее перспективных проектах, поливать и растить эти точки роста.

«Чтобы банки не кредиты просто раздавали, льготные или нет, а входили сами в долю предприятий, были заинтересованы в их успешной работе — и снимали бы нагрузку в виде части стартового капитала с инициаторов, основных владельцев бизнеса», — пояснил эксперт.

Надо освобождать малые и средние предприятия в самом начале, на этапе их появления и развития, на первые 1,5−2 года вообще от всех и всяческих налогов, чтобы деньги оставались в обороте, а предприятие росло.

«Не стричь малые предприятия немедленно, а поливать и беречь их. Налаживать кооперационные связи, цепочки предприятий, элементы рыночного планирования вводить, как в Китае, только мягче», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственный законопроект, продлевающий еще на год срок действия моратория на формирование средств пенсионных накоплений, Госдума РФ приняла 8 декабря 2017 года во втором, решающем чтении. Центробанк, Минфин и Минтруд РФ не смогли договориться о проекте пенсионной реформы, который, по идее властей, заставил бы граждан самостоятельно копить на пенсию.

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