Москва, 12 декабря, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Требования об ограничении доступа к сайтам с материалами «нежелательных организаций» направлены Генпрокуратурой РФ в Роскомнадзор. Список включает 11 ресурсов, сообщает 12 декабря пресс-служба надзорного ведомства.

Colin Блокировка сайтов

Отмечается, что эти информационные ресурсы были установлены в результате мониторинга сети Интернет, который проводился после принятия поправок к Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Изменения предусматривают меры по внесудебному ограничению доступа к информационным материалам иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Подлежащие блокировке сайты принадлежат таким организациям, включенным в реестр Минюста РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов сайт организации «Открытая Россия», возглавляемой Михаилом Ходорковским. Представители организации подтвердили в соцсетях, что сайт прекратил работу. Причиной запрета стали призывы администрации сайта к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее Генпрокуратура РФ признала зарегистрированную в Великобритании «Открытую Россию» и находящийся в США Институт современной России Павла Ходорковского нежелательными организациями.

Напомним, что закон о возможном признании финансируемых из-за рубежа информационных ресурсов иноагентами подписал 25 ноября президент РФ Владимир Путин. Принятие поправок, регламентирующих ведение реестра иностранных СМИ с функциями иноагента, стало зеркальным ответом на решение Конгресса США отказать в аккредитации российским СМИ, признанным иноагентами.

Читайте также: МИД РФ: Реализация закона о СМИ-иноагентах не затронет свободу слова