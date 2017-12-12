Киев, 12 декабря, 2017, 12:50 — ИА Регнум. К расследованию дела экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут подключиться американское Федеральное бюро расследований (ФБР) и британский Скотланд-Ярд, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщают 12 декабря «Украинские новости».

Значок ФБР

По его словам, прокуратура готова прибегнуть к международной помощи для того, чтобы доказать вину Саакашвили. Для этого генпрокуратура может сделать запрос в ФБР или Скотланд-Ярд для проведения экспертизы записанного телефонного разговора между Саакашвили и олигархом Сергеем Курченко.

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«Я уверен, что это можно и нужно будет сделать», — сказал Луценко.

Напомним, 8 декабря украинские силовики задержали Саакашвили, против которого на Украине возбудили четыре уголовных дела, одно из которых — содействие преступной организации и ее деятельности.

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Позже лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили подал ответный иск против генерального прокурора Украины Юрия Луценко за то, что он озвучил материалы досудебного следствия.