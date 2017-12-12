Ярославль, 12 декабря, 2017, 12:38 — ИА Регнум. В Ярославскую областную думу внесен проект закона, который предполагает внесение в перечень памятных дат региона дня начала Ярославского белогвардейского восстания 1918 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Последствия Ярославского восстания

Авторы — депутаты Сергей Балабаев и Василий Цепенда предлагают назвать памятную дату «6 июля — День памяти о погибших в Ярославском восстании».

Сейчас в перечне памятных дат такие события как образование Ярославской губернии, день полета Валентины Терешковой в космос, дни рождения знаменитых земляков. Если проект закона будет принят, это будет первое неоднозначное историческое событие, отраженное в законе о памятных датах. Между тем заведующий кафедрой регионоведения и туризма Ярославского государственного университета позитивно отозвался об инициативе.

«Это логично, особенно в преддверии 100-летия восстания. Это знаковая дата для города и области. Историю нужно знать не только в позитивном ключе, но и в негативном, особенно историю Гражданской войны. На Украине забыли эту историю ‑ и к чему это привело. Говорить о Гражданской войне надо, чтобы не допустить повторения таких событий, причем говорить надо предельно честно, чтобы людей оторопь брала. Ярославские события июля 1918 года как раз из таких», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой регионоведения и туризма Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Андрей Данилов.

Ярославское восстание началось 6 июля 1918 года. Чуть более сотни бывших офицеров под командованием полковника Александра Перхурова захватили власть в центре города, арестовали советских руководителей и объявили набор в «Северную добровольческую армию». Вместе с добровольцами восставшие 16 дней сопротивлялись отрядам красных, ожидая подхода англо-французского десанта, который должен был прийти из Архангельска и затем захватить Москву. Но десант не пришел, а в ходе подавления восстания город был на треть разрушен огнем артиллерии красных. В советской историографии эти события получили название «Белогвардейский мятеж», споры вокруг этих событий продолжаются до сих пор.