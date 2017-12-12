Киев, 12 декабря, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Печерский районный суд Киева 11 декабря отказал прокуратуре в избрании меры пресечения для экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Ходатайство прокуроров в уголовном производстве прокурора отдела приоритетных поручений управления особо важных дел департамента международного правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Говорищука о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому Саакашвили Михаилу оставить без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано непосредственно в апелляционный суд в течение пяти дней с дня его провозглашения», — отмечается в тексте постановления.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обвинение будет подавать апелляцию на решение Печерского суда. По его словам, у ГПУ есть основания подозревать Саакашвили в сотрудничестве с бежавшими в Россию олигархом Сергеем Курченко и четвертым президентом Украины Виктором Януковичем.

«Мы не согласны с решением суда по Саакашвили, ибо считаем, что у нас есть все основания подозревать его в сотрудничестве с членами ОПГ Януковича — Курченко. Мы имеем пленки. Мы готовы допустить экспертов ФБР или Скотленд-Ярда к проверке этих пленок. Мы имеем свидетелей, мы имеем видео, где задокументирована передача сотен тысяч украденных в Украине средств», — добавил Луценко, передает телеканал «112 Украина»

Он выразил уверенность в том, что апелляционный суд удовлетворит ходатайство ГПУ о домашнем аресте.

«Наш ответ: подача в апелляционный суд… Государство, которое не умеет защищать себя от планов ФСБ и банды Януковича, обречено на развал», — сказал Луценко.

Кроме того, за судебным процессом над Саакашвили внимательно следит Государственный департамент США. Об этом на пресс-конференции заявил посол США в Грузии Ян Келли. Он призвал Украину провести «справедливый правовой процесс».

«Мы очень внимательно следим за этим вопросом, внимательно следит Государственный департамент США и мой коллега в Украине», — рассказал Келли.

При этом депутат, член фракции Радикальная партия Игорь Мосийчук считает, что решение Печерского суда об освобождении Саакашвили было «написано за пределами украинского государства».

«Ждем последствия! А еще это очень серьезная публичная пощечина президенту Порошенко и генпрокурору Юрию Луценко. Что дальше?» — пишет Мосийчук на своей странице в Фейсбук.

Главред издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов считает, что сейчас для президента Украины Петра Порошенко на первое место вышла проблема «что делать с Саакашвили, если бы его решили действительно посадить».

«Во-первых, попытка напугать и выдавить за границу того, кто оставил Родину ради гражданства и политической карьеры в Украине, изначально имела мало шансов на успех. Во-вторых, если перестать пугать и принять на веру все, что о нем сказано, то Саакашвили придется закрывать куда-то типа Качановской колонии, с аналогичным международным и общественным эффектом. В-третьих, Саакашвили — человек движения, для него власть — это поиск цели, которую можно таранить… Саакашвили не любит организационную работу — и формат конфликтной политики для него естественный», — пишет Бутусов в Фейсбуке.

Юрист и политик Андрей Портнов обвинил Порошенко в закрытии трети уголовных дел в отношении окружения Януковича.

«Ну что, клоуны, на второй срок собираетесь ещё? Петр Алексеевич, а зачем Вы вообще инкриминируете грузинской команде контакты с вашими же бывшими коммерческими партнёрами? Вы вот, например, лично, как смогли продать окружению Януковича две трети уголовных дел, бесконтактно или, может, оно само продалось через единое окно?» — задался вопросом Портнов в Фейсбуке.

Как сообщалось ранее, 8 декабря в Киеве сотрудники ГПУ и СБУ задержали Саакашвили. Генпрокуратура завела в отношении Саакашвили четыре уголовных дела. В частности, политику инкриминируется часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса («Содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности»), которая предусматривает от пяти до десятилет лишения свободы. 11 декабря вечером суд не удовлетворил ходатайство прокурора о домашнем аресте, и Саакашвили отпустили.