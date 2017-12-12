Ростов-на-Дону, 12 декабря, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Ошибка, допущенная разработчиками баннеров с символикой города — организатора чемпионата мира по футболу 2018 года, исправлена. Теперь Ростов-на-Дону представлен участникам и гостям донской столицы узнаваемыми очертаниями. Как сказано в социальных сетях, баннеры на маршрутных такси до аэропорта «Платов» заменили новыми.

Donland.ru Дорога в аэропорт

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«На новом изображении можно различить профили зданий музыкального театра, собора Рождества Пресвятой Богородицы и колокольни, бизнес-центра «Купеческий двор», здания с часами на въезде в город со стороны Ворошиловского моста, речного вокзала, стелы воинам-освободителям», — говорится в группе «Ростовский Городской Транспорт». Пост сопровождён подтверждающим фотоснимком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до сегодняшнего дня маршрутные такси украшали баннеры, на которые были нанесены профили зданий Сан-Франциско. Допущенный ляп заметили внимательные интернет-пользователи, о чём поторопились сообщить в социальных сетях.

«Это же надо так вляпаться: когда официальный логотип города — панорама, взять панораму Сан-Франциско, влепить стелу и самолёт и выдать за Ростов», — написал на своей странице в Facebook Игорь Н.

Благодаря баннерам с символикой города — организатора ЧМ-2018 бюджетные маршрутные такси, которые курсируют между областным центром и аэропортом «Платов», пассажирам легко отличить от нелегальных. Стоимость проезда в этих микроавтобусах составляет от Привокзальной площади 95 рублей, от остановки Октябрьская площадь — 75 рублей. Как сообщают пассажиры, в связи с открытием аэропорта уже начал работать черный рынок частных перевозок. По их словам, проезд в микроавтобусах без символики ЧМ-2018 обойдётся в 200 рублей.

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