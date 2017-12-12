Симферополь, 12 декабря, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Крымским властям до сих пор не удалось нормализовать работу управляющих компаний, большинство из которых работают в регионе неэффективно. Об этом на заседании регионального Совета министров заявил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Балкон в Крыму

«Люди зачастую жалуются, что сдают деньги, а управляющая компания их использует не целевым образом, направляет на другие нужды. Так быть не должно. Давайте пропустим через мелкое сито все управляющие компании, чтобы оценить качество их работы», — заявил глава региона.

По его мнению, до сих пор нет нормального контроля за работой управляющих компаний, поэтому крымчане зачастую вынуждены обращаться в суды.

«Нередко жильцы оказываются более грамотными, чем сотрудники уполномоченных органов, которые заняты проверкой деятельности управляющих компаний», — подчеркнул Сергей Аксёнов, пообещав подключить правоохранительные органы.

Напомним, в настоящее время на полуострове функционирует 118 управляющих компаний, более половины которых — муниципальные унитарные предприятия (МУПы), остальные — частные.

По информации вице-премьера правительства РК Владимира Серова, за 2017 год в органы контроля за деятельностью крымских управляющих компаний поступило восемь тысяч обращений, что на 30% больше, чем в 2016 году. По его мнению, это говорит о больших проблемах с эффективностью их работы.

Также отметим, что накануне для повышения эффективности работы администрации Симферополя местные чиновники приняли решение создать муниципальное бюджетное учреждение — МБУ, которое должно заниматься всем спектром обслуживания города: благоустройством, мелким ремонтом, уборкой и прочими видами деятельности.

По словам главы администрации крымской столицы Игоря Лукашёва, работать в нём будут около 400 человек.

«МБУ по закону освобождается от 44-го Федерального закона при закупках, поэтому после составления плана оно сможет год работать без торгов. Кстати, до конца года закупим технику, которая поможет вести ямочный ремонт. В советское время был целый набор государственных предприятий, которые чётко выполняли свои функции для того, чтобы содержать город в чистоте и порядке. Мы стремимся возродить этот опыт. Благодаря этому власти смогут оперативно реагировать на те или иные проблемы, причём более экономно, нежели работая с подрядчиками», — отметил Лукашёв.