Калуга, 12 декабря, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Сегодня, 12 декабря, состоялось совместное заседание комитетов Городской думы Калуги. Перед началом работы глава городского самоуправления Александр Иванов поздравил собравшихся с Днём Конституции.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги Дума Калуги одобрила поправки в проект бюджета 2018-20 гг

Затем депутаты одобрили поправки в проект городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, согласно поправкам, в доходную и расходную часть бюджета будут включены межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Калужской области. Также были одобрены технические поправки в бюджет текущего года.

В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ, изменились требования, по которым формируется предельный объём муниципального долга Калуги на 2017 год. Согласно новым требования предельный объём муниципального долга Калуги на 2017 год составит 4 млрд. 352 миллиона рублей. Получил поддержку депутатов и проект Положения о проведении публичных слушаний по рассмотрению стратегии социально-экономического развития Калуги. В настоящий момент разрабатывается стратегии социально-экономического развития Калуги до 2030 года.

В стратегии будут сформулированы основные векторы развития экономики, социальной сферы и инфраструктуры города на период до 2030 года. В дальнейшем основные положения стратегии будут отражены в муниципальных программах. Для утверждения Городской думой стратегия социально-экономического развития Калуги будет представлена в первом квартале 2018 года.