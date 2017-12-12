Киев, 12 декабря, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Правительство Украины рассматривает в качестве партнеров для управления украинской газотранспортной системой как европейские, так и американские газовые компании и будет благодарно за помощь США в поиске тех претендентов, которые смогут гарантировать Киеву максимальную загрузку украинской трубы.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Об этом шла речь в ходе встречи и.о. помощника Государственного секретаря США по вопросам энергетики, руководителя Бюро по энергетическим ресурсам Государственного департамента США Сью Саарнио с вице-премьер-министром Украины Владимиром Кистионом. Переговоры состоялись 11 декабря, отчет о них приводит пресс-служба правительства Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Кистион заявил, что правительство Украины сейчас проводит мониторинг потенциальных международных партнеров для управления газотранспортной системой Украины.

«На основе анализа этой информации правительство Украины сформирует условия, на которых будет объявлен отбор международного партнера для совместного управления украинской ГТС», — подчеркнул чиновник.

В свою очередь, Сью Саарнио подчеркнула, что Украина является «надежным партнером» США в вопросе энергетической безопасности.

«Наша общая задача — объективно оценивать все то, что строится в обход Украины, прежде всего речь идет о проекте «Северный поток — 2», и сигнализировать о возможных рисках для Европы», — отметила представитель Вашингтона.

Кроме того, 11 декабря стало известно, что «Нафтогаз Украины» хочет привлечь итальянскую компанию Snam к партнерству по управлению ГТС.

«Мы ведем переговоры с компанией Snam — это итальянский газотранспортный оператор. Подход очень простой — если Snam, итальянская компания, которая раньше была дочерней компанией ENI … если они будут партнером в управлении ГТС, тогда та же ENI будет доверять украинской ГТС, и гораздо больше шансов, что они будут покупать газ на российско-украинской границе», — сказал главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире украинского телевидения.

Витренко подчеркнул, что, по мнению менеджмента НАК, привлечение международного партнера к управлению ГТС «является безальтернативным».

Между тем эксперты полагают, что сведение к минимуму диалога Киева с российским «Газпромом» фактически поставило крест на транзитном потенциале Украины.

«Сохранить транзитный потенциал, остаться важными для Европейского союза — то, что мы часто слышим со стороны Европейской комиссии, депутатов Европарламента и так далее, что Украина должна остаться (транзитером газа) — это, к сожалению, слова, не имеющие никакой связи (с реальностью), потому что есть бизнес-концепты «Северный поток», «Турецкий поток, который не просто строится, а уже вышел на финальную стадию», — заявлял специалист в эфире «Голоса столицы».

Корольчук подчеркнул, что ЕС не заинтересован защищать в первую очередь экономические интересы Украины.

«Последние уже 4 года позиция «Нафтогаза» привела к тому, что минимизированы были фактически какие-либо диалоги с «Газпромом» и с Россией по политическим причинам. Но этим самым мы фактически поставили крест на будущем ГТС Украины, понадеявшись на Европейский союз. Мы часто слышим, что Европейский союз договорится. Они договорятся, но для себя в первую очередь, а не для нас», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в конце ноября председатель правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что доходы от транспортировки газа по результатам 2017 года могут составлять рекордные 3 млрд долларов, а в перспективе Киев желает зарабатывать на своей ГТС $5 млрд в год. Между тем минимальные инвестиции в поддержание стабильной работы ГТС Украины составляют $200−300 млн ежегодно при существующих объемах транзитной работы.