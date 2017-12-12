Ярославль, 12 декабря, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Ярославские сельхозпроизводители просят региональные власти погасить долги по субсидиям, субвенциям и дотациям в размере 182 млн рублей. Об этом на заседании комитета по бюджету Ярославской областной думы сказал депутат Владимир Ермилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Ермилова, правительство обещало закрыть все долги перед предприятиями до нового года, однако наличие такого крупного долга вызывает тревогу.

«Обещание было дано, хотелось бы, чтобы оно было исполнено. Сельхозпроизводители готовятся к новому сезону, и эти деньги нужны. У меня нет данных, что какое-то предприятие погибает без этих денег, но они нужны», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Владимир Ермилов.

В прошлом году на начало ноября долг был значительно меньше — около 15 млн. В этом году затраты регионального бюджета по программе «Развития сельского хозяйства Ярославской области» были увеличены в 8 раз — с 90 до 731 млн рублей в год. Средства предприятиям выделяются по различным направлениям: это погашение лизинговых платежей, платежи за ввод в оборот земель сельхозназначения, и так далее.