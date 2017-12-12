Киев, 12 декабря, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на него оказывается давление из-за дела против бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, приводит его слова пресс-секретарь на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Луценко

«На меня последнюю неделю оказывается колоссальное давление, чтобы я закрыл глаза на то, что позволяет себе апатрид Саакашвили», — отмечает он.

По мнению генпрокурора, расследованию препятствует его исключительная политизация.

Также Луценко пообещал защищать интересы Украины, несмотря на сохранявшиеся между ним и Саакашвили теплые отношения.

«Он перешел красную черту. Не имеет права никто из тех, кто любит Украину, брать средства Януковича для свержения власти», — подчеркнул прокурор.

Экс-губернатора задержали 8 декабря в Киеве, а 11 декабря состоялся суд по делу о его содействии преступным группировкам.

Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря Печерский суд Киева постановил освободить Саакашвили из-под ареста. Украинская прокуратура требовала меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца и не согласилась с решением суда.