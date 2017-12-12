Москва, 12 декабря, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Опросы показывают, что 15% граждан РФ не хватает денег даже на еду. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 12 декабря заявила председатель Комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Почти 42% опрошенных граждан РФ ответили, что денег им хватает только на еду, — рассказала она на пленарном заседании ОП РФ. — Одежда — уже затруднительно. 15% вообще за чертой бедности и говорят, что им не хватает даже на еду. Имеет место недоступность социальных услуг в сельском местности. Снижается доступность занятий спортом, хотя количество спортивных учреждений растёт, но их доступность и распределение оказываются неравномерными. Имеет место низкая доступность учреждений культуры. Это накаляет вектор внимания к социальной несправедливости. Нужна независимая оценка качества социальных услуг, развитие новых форм предпринимательской деятельности в том числе социального предпринимательства».

В свою очередь председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб рассказал, что в России уже почти три года действует закон об основах общественного контроля. Приняты десятки региональных законов и тысячи нормативных актов муниципального уровня.

«Президент поручил подготовить пакет поправок, — рассказал он. — Есть очень интересные практики общественного контроля. Главная проблема — это развитие общественного контроля не столько на федеральном уровне, сколько на региональном. Сейчас мы готовим большую рабочую группу по написанию модельного закона об основах общественного контроля в субъектах РФ. Кстати в Марий Эл скоро появится первая магистратура по основам общественного контроля. Будем готовить специалистов. Десятки тысяч контролёров есть в России, но ни опыта, ни знаний у них нет. Однако без экспертов мы не контролёры».

Напомним, по данным Росстата, 21,1 млн граждан России (14,4% населения) получают доход ниже величины прожиточного минимума, а 12,1 млн (16,8% трудоспособного населения) — работающие бедные. Более 60% жителей РФ считают, что современное российское общество устроено несправедливо.