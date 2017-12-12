Париж, 12 декабря, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить российских спортсменов от участия в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

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«Я рад, что они (МОК) поступили именно так, — сказал Макларен в интервью французской газете L'Équipe. — Это подтверждение моего труда во главе независимой следственной комиссии. С каждым днем всё больше людей и организаций подтверждают написанное в моем докладе».

Перевод статьи на сайте ИноСМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря текущего года МОК принял решение отстранить российских спортсменов от участия в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

К соревнованиям допускаются только те атлеты, которые согласились выступать под нейтральным флагом в специальном статусе Olympic Athlete from Russia (OAR).

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