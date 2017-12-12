Ярославль, 12 декабря, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Эти меры связаны с неустойчивым финансовым положением банка, сообщается на официальном сайте Центрального банка.

Объявление на дверях банка «ВВБ» в Ярославле

Приказом Банка России от 12 декабря назначена временная администрация по управлению банком сроком на шесть месяцев.

«На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО Банк «ВВБ» приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка, что в дальнейшем позволит Банку России определить оптимальные мероприятия по урегулированию сложившейся ситуации» — отмечают в Центробанке.

Одновременно введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО Банк «ВВБ» сроком на три месяца.

«Указанные решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков ПАО Банк «ВВБ» с учетом его значимости для Республики Крым, а также города Севастополь, и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов» — сказано в официальном сообщении на сайте ЦБ РФ.

Там же сказано, что ПАО Банк «ВВБ» — участник системы страхования вкладов. Введение моратория является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Согласно ему, предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

Выплаты по вкладам в ПАО Банк «ВВБ» начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. С учетом этого вкладчики банка имеют возможность получить свои денежные средства до конца текущего года

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы у вкладчиков банка «ВВБ» в Ярославле начались с начала прошлой недели. Появились серьезные задержки с прохождением платежей, чуть позже юрлица уже не могли снять свои средства со счетов. В самом одном из отделений банка «ВВБ» это объяснили сложностями с ликвидностью.

После этого головной офис банка в Севастополе разослал пресс-релиз, согласно которому никаких проблем у финансового учреждения не существует, оно работает в нормальном режиме.