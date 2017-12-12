Центробанк назначил временную администрацию по управлению банком «ВВБ»
Ярославль, 12 декабря, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Эти меры связаны с неустойчивым финансовым положением банка, сообщается на официальном сайте Центрального банка.
Приказом Банка России от 12 декабря назначена временная администрация по управлению банком сроком на шесть месяцев.
«На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО Банк «ВВБ» приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка, что в дальнейшем позволит Банку России определить оптимальные мероприятия по урегулированию сложившейся ситуации» — отмечают в Центробанке.
Одновременно введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО Банк «ВВБ» сроком на три месяца.
«Указанные решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков ПАО Банк «ВВБ» с учетом его значимости для Республики Крым, а также города Севастополь, и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов» — сказано в официальном сообщении на сайте ЦБ РФ.
Там же сказано, что ПАО Банк «ВВБ» — участник системы страхования вкладов. Введение моратория является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Согласно ему, предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».
Выплаты по вкладам в ПАО Банк «ВВБ» начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. С учетом этого вкладчики банка имеют возможность получить свои денежные средства до конца текущего года
Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы у вкладчиков банка «ВВБ» в Ярославле начались с начала прошлой недели. Появились серьезные задержки с прохождением платежей, чуть позже юрлица уже не могли снять свои средства со счетов. В самом одном из отделений банка «ВВБ» это объяснили сложностями с ликвидностью.
После этого головной офис банка в Севастополе разослал пресс-релиз, согласно которому никаких проблем у финансового учреждения не существует, оно работает в нормальном режиме.