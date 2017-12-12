Ярославль, 12 декабря, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля в 2018 году смогут потратить на решение неотложных проблем избирателей в своих округах не 1,5 млн, как в 2017 году, а 1 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Муниципалитет Ярославля

«Решение сократить эти расходы мы приняли совместно с мэрией. Принимается бездефицитный бюджет и приходится экономить», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Артур Ефремов.

Фактически «депутатский миллион» тратится по тем же принципам, что и другие бюджетные деньги, но депутаты могут указать конкретное направление расходов — например, строительство спортивной площадки у определенной школы, ремонт в детском саду и так далее.

Муниципалитет Ярославля идею «депутатского миллиона» позаимствовал у Ярославской областной думы. Однако в следующем году региональные парламентарии рискуют вообще остаться без этих денег (также 1,5 млн в год). В проекте бюджета, внесенного губернатором, данных расходов нет. Однако их предлагает вернуть фракция КПРФ.

«Эти расходы всегда были очень эффективными. За ними следили сами депутаты, то есть получался двойной контроль. К тому же деньги шли на самые неотложные нужды: ремонт школ, дворов по обращениям избирателей. Депутат все-таки ближе к народу, часто лучше чиновника знает, что более необходимо. Поэтому мы подготовили поправку к проекту бюджета о том, чтобы эти средства все-таки были выделены», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции КПРФ в Яроблдуме Александр Воробьев.

В 2018 году состоятся выборы в Ярославскую областную думу, поэтому лишение «депутатского миллиона» народные избранники воспринимают весьма остро. Принятие бюджета Ярославля и Ярославской области планируется в ближайшее время.