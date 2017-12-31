Киото, Япония, 31 декабря, 2017, 05:49 — ИА Регнум. В Японии иероглифом года стал символ «кита», означающий «север», говорится в сообщении телеканала NHK News.

Tomasz_Mikolajczyk Иероглиф

Иероглиф используется не только при обозначении соответствующей стороны света, но и служит простонародным названием КНДР.

В сообщении отмечается, что, по всей вероятности, такой выбор сделан в связи с ракетными стрельбами в Северной Корее, а также связан с серьёзными проливными дождями, нанесшими урон сельскому хозяйству на севере Японии.

Традиция выбора иероглифа года связана с «Храмом Чистой воды» (Киёмидзу-дэра), расположенным в древней столице Киото. Символ выбирают путем голосования среди жителей, а результат оглашают 12 числа 12 месяца.

Основным инициатором этой традиции является буддийский монах Сайхан Мори — он же и провел церемонию оглашения главного в этом году иероглифа.

В прошлом году символом года был выбран иероглиф «кин», означающий «золото», «деньги». А в 2015 году выбрали знак «Ан» — «дешевизна», «безопасность».