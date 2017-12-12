Москва, 12 декабря, 2017, 09:29 — ИА Регнум. В Москве вечером и ночью 12 декабря возможен небольшой ледяной дождь, сообщил 12 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Facebook.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Ледяной дождь

Специалист-синоптик отмечает, что в столичном регионе создались благоприятные явления для такого погодного явления, как ледяной дождь.

«Расчеты показывают, что в слое 724—1175 метров образуется «линза» тепла, а у земли — отрицательная температура и ноль, что является благоприятными условиями для выпадения ледяного дождя», — написал эксперт.

Напомним, по данным службы погоды, атмосферный фронт атлантического циклона принесет сегодня в московский регион небольшие осадки и теплые воздушные массы.

Максимальные температурные значения ожидаются ближе к вечеру. В Москве прогнозируется 0…+2°С, в области −1…+2°С.

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