Спрингфилд, США, 3 января, 2018, 09:16 — ИА Регнум. В США самым популярным словом 2017 года названо слово «феминизм» — оно заняло первую строчку в рейтинге, опубликованном на сайте словаря Merriam-Webster.

Эмблема феминизма

«Это слово находилось в топе поиска на протяжении всего года», — говорится в сообщении.

Речь идет о количестве запросов пользователей. Оно возрастало в ответ на определённые происшествия и новостные сообщения.

Так, наиболее острый рост был замечен в период, последовавший сразу после избрания Дональда Трампа президентом США. Тогда в Вашингтоне состоялся «Марш женщин», проведенный в ответ на некоторые заявления избранного президента.

Еще один пик интереса связан с выходом фильма «Чудо-женщина». Создатели словаря отмечают, что такая ситуация отражает реакцию общества на события прошедшего года.

В опубликованный рейтинг также вошли такие слова, как «эмпатия», «федерализм» и «оплошность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Time назвал человеком года людей, участвовавших во флешмобе #MeToo, разоблачающем сексуальные домогательства.