Луганск, 12 декабря, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Режим тишины в Луганской Народной Республике за последние сутки нарушался 14 раз. Такие данные содержатся в сводках Народной милиции республики, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства 12 декабря.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

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Так, сообщается, что обстрелам украинских силовиков подверглись населённые пункты Первомайск, Донецкий, Калиново, Фрунзе. Стреляли и по территории сёл Лозовое, Калиновка, Нижнее Лозовое и Долгое.

Обстрелы велись минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), зенитных установок ЗУ-23−2автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия.

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«Разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет», — отмечается в военном ведомстве ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 10 декабря Луганская Народная Республика подверглась обстрелам украинской артиллерии 13 раз, по Донецкой Народной Республике украинские силовики били 26 раз.

Добавим, что 10 декабря представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Морочко заявил об обострении ситуации в зоне ответственности ведомства. Сообщалось о наращивании ВСУ боеприпасов в Донбассе.

«Мы по-прежнему отмечаем нахождение запрещённой вооруженной и военной техники ВСУ вблизи линии соприкосновения. Так в районе населённого пункта Попасная зафиксировано прибытие двух единиц БМП-1. В районе населённого пункта Станица Луганская нами выявлено передвижение миномётного расчёта», — сказал Морочко.