Вашингтон, 12 декабря, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Заявление о необходимости высказываться о домогательствах и быть услышанными, сделанное постоянным представителем США при ООН Никки Хейли, привело в бешенство президента США Дональда Трампа, передает 11 декабря Associated Press со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Ранее в адрес Трампа в общей сложности прозвучало 16 обвинений в домогательствах, при этом призывы уйти в отставку доносились из лагеря демократов. В последние дни они еще больше усилили давление на Трампа. Поэтому в Белом доме были ошеломлены, когда увидели, как в эфире телеканала CBS выступает официальное лицо, и к тому же с неподобающей критикой.

Говоря о женщинах, пострадавших от домогательств, Хейли заявила, что те должны быть услышаны и с ними нужно работать.

«Они должны быть услышаны, и с ними нужно работать. Мы слышали их перед выборами. И я думаю, что любая женщина, которая чувствует себя пострадавшей или считает, что ее права нарушены, имеет полное право высказаться», — сказала Хейли.

Журналист попросил уточнить, как, по ее мнению, необходимо относиться к тем, кто обвиняет в приставаниях Дональда Трампа.

«То же самое: женщина, обвиняющая кого угодно, должна быть услышана, с этим нужно разобраться», — сказала дипломат ООН.

Такие комментарии Хейли возмутили Трампа, сообщили источники на условиях анонимности. Последние дни президент был раздражен тем, что против него были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Он их отверг и назвал ложными, однако, ввиду громких скандалов в США и громких увольнений, испытывает серьезное беспокойство.

Читайте также: Трамп не стал защищать Роя Мура, обвиненного в домогательствах

Ранее Трамп не стал защищать кандидата от Республиканской партии от штата Алабама в Сенат США Роя Мура. Президент сообщил, что Мур полностью отрицает все выдвинутые против него обвинения, а также, что к его словам следует прислушаться. По сути, его слова в точности повторила Хейли.