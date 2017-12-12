Вашингтон, 12 декабря, 2017, 08:34 — ИА Регнум. США выступили с осуждением угрозы президента Венесуэлы Николаса Мадуро запретить представителям оппозиционных партий участвовать в президентских выборах в 2018 году. Соответствующее заявление было опубликовано 11 декабря на сайте Госдепартамента США.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

«Венесуэльский народ заслуживает права выражать свои взгляды и согласие на управление посредством свободного и справедливого демократического процесса, открытого для всех кандидатов», — говорится в заявлении.

США призывают власти Венесуэлы обсудить процесс проведения «справедливых и транспарентных выборов» на предстоящей встрече с оппозицией, которая состоится 15 декабря в Доминиканской республике.

Госдеп также требует, чтобы правительство Венесуэлы незамедлительно открыло каналы получения гуманитарной помощи и распустило «незаконное» учредительное собрание.

Ранее Мадуро заявил, что не допустит представителей оппозиции из-за призывов бойкотировать муниципальные выборы.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает глубокий политический и экономический кризис. Ситуация усугубляется санкционным давлением со стороны США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошедших муниципальных выборах в Венесуэле победили представители правящей партии.