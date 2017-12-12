Новосибирск, 12 декабря, 2017, 06:59 — ИА Регнум. Новосибирцы продолжают спорить о статусе одной из центральных улиц города Новосибирска — улицы Ленина, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Власти решили придать ей статус пешеходной улицы, в то время как автомобилисты и жильцы домов, расположенных на ней, сообщают о неудобствах, к которым привело перекрытие улицы.

Анна Алябьева Ул. Ленина в г. Новосибирске

Напомним, что недавно автомобилисты и вовсе решили через суд отстоять своё право беспрепятственно ездить по улице Ленина, которая с 1 декабря вновь стала пешеходной.

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В то же время в новосибирской полиции заявили, что на дорожную ситуацию изъятие одной из центральных городских улиц никак не повлияло.

«С перекрытием этого небольшого участка на ул. Ленина, я считаю, ситуация не изменилась. На дорожную сеть это никак не повлияло», — прокомментировал накануне, 11 декабря, журналистам и. о. начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции областного ГУ МВД Вадим Дунаускас. Его цитирует портал «Ваш город.ру».

А начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова заявила, что с каждым возникающим вопросом по ул. Ленина власти будут работать индивидуально.

Корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 декабря, прогулялся по вновь ставшей пешеходной улице Ленина. На 9 часов утра по местному времени по новосибирскому Арбату прогуливались разве что запоздалые пешеходы, но и их было единицы.

Анна Алябьева Ул. Ленина в г. Новосибирске

Наполнится ли улица пешеходами в праздничные дни и дни каникул, сказать сегодня сложно. Учитывая летний опыт пешеходизации улицы Ленина, можно предположить, что новосибирцы всё же заинтересуются таким предложением городских властей. Всё зависит от того, что будет предложено горожанам.

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Кроме того, корреспондент ИА REGNUM оценил подготовку города Новосибирска к празднованию Нового года. За две с половиной недели до праздника город, в том числе его центр, практически не украшен. Единичные гирлянды развешаны на деревьях перед Новосибирским оперным театром и над Красным проспектом. На площади Ленина, в начале перекрытой улицы Ленина, стоят ледяные глыбы, из которых, видимо, и будет строиться снежный городок. Только начали сооружать на площади главную городскую ёлку.

Анна Алябьева Новосибирск

Новогоднее убранство Новосибирска сегодня весьма скудно. Возможно, что последующие несколько недель город засветится разноцветными огнями множества гирлянд, но пока планы властей видны только в пресс-релизах.

Анна Алябьева Г. Новосибирск

А судя по рассылкам пресс-центра мэрии, праздновать Новый год планируется с размахом: фестиваль снежных скульптур, ледовые бар, горка и лабиринт, большой каток в Центральном парке, сказочный ледовый городок на набережной, салют в новогоднюю ночь.

«Этот новый год особенный, так как в 2018 году Новосибирску исполняется 125 лет. Всё новогоднее празднование и оформление будет связано именно со 125-летием и историей нашего города. Основной площадкой праздника станет площадь Ленина. Здесь изменена концепция размещения новогодних объектов», — заявила ранее Анна Терешкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирское отделение Федерации автовладельцев России (ФАР) намерено через суд отстаивать право беспрепятственного проезда автомобилей по улице Ленина в Новосибирске.

Как считают в ФАР, улица Ленина является дорогой общего пользования местного значения, входит в улично-дорожную сеть города и потому любые ограничения движения по данному участку строго регламентированы федеральным законодательством.