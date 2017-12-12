Нью-Йорк, США, 12 декабря, 2017, 05:40 — ИА Регнум. Политическая и военная победа одержана Северной Кореей в противостоянии Пхеньяна и Вашингтона, сообщается в заявлении постоянного представительства КНДР при ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Комментируя обсуждение Советом Безопасности ООН ситуации в области прав человека в Северной Корее, автор документа отметил, что Вашингтону не удастся запугать Пхеньян.

«Мы обличаем и решительно осуждаем это заседание, являющееся актом отчаяния враждебных сил, проигравших в политическом и военном противостоянии с КНДР, которая открыто стала ядерной державой», — говорится в документе.

Отмечается, что СБ ООН «стал инструментом в руках США». Структуру эту нужно реформировать, потому что доверие к СБ ООН на международном уровне «достигло дна».

Напомним, 11 декабря СБ ООН по инициативе США провел открытое заседание, на котором обсуждалась ситуация с правами человека в Северной Корее. Противниками выступили Россия, Китай и Боливия.

Состояние в Северной Корее осудил Зейд Раад аль-Хусейн, верховный комиссар ООН по правам человека. Он назвал ситуацию с уровнем жизни «ужасающей».

Против обсуждения в СБ ООН «проблем прав человека» в Северной Корее выступили Россия, Китай и Боливия.