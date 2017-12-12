Якутск, 12 декабря, 2017, 03:28 — ИА Регнум. В понедельник, 11 декабря состоялся торжественный запуск тематического электропоезда «Дальневосточный экспресс». Церемония отправления состава, в котором каждый вагон посвящён конкретному региону ДФО, состоялась в одном из депо столичного метро близ станции Выхино, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЯСИА.ru Запуск тематического электропоезда «Дальневосточный экспресс», вагон «Якутия»

Поезд будет курсировать на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, которая считается одной из самых загруженных. По словам начальника московской подземки Виктора Козловского, ежесуточно эта линия перевозит 1 миллион 230 тысяч пассажиров. Ожидается, что в тематическом поезде за два месяца проедут более 2 миллионов человек.

ЯСИА.ru Егор Борисов на церемонии запуска тематического электропоезда «Дальневосточный экспресс»

Среди девяти (по числу регионов ДФО) вагонов экспресса выделяется ярко-красный якутский. Снаружи его украшают мамонт, стерх, хомус, алмазы, северное сияние, а внутри размещены краткие справки о республике, якутской лошади, Ленских столбах и других достопримечательностях. Глава Якутии Егор Борисов — один из немногих губернаторов, прибывших лично на торжественный запуск.

«Испытываю гордость и радость. Ещё одна замечательная акция проводится в рамках Дней Дальнего Востока и предстоящих Дней Якутии в Москве. Благодаря этому поезду, множество москвичей, гостей столицы узнают что-то об уникальном регионе, в том числе о нашей прекрасной республике, возможно, захотят приехать к нам», — сказал на церемонии Борисов.

ЯСИА.ru Юрий Трутнев на церемонии запуска тематического электропоезда «Дальневосточный экспресс»

Вице-премьер — полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, проходя по составу, повстречал якутского повелителя холода Чысхаана. Вице-премьер в шутку попросил, чтобы в Москве стало больше снега.

«Если надо — сделаем!», — твёрдо пообещал сказочный герой.