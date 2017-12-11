Москва, 12 декабря, 2017, 01:39 — ИА Регнум. Возобновление полетов на Луну американскими астронавтами, обозначенное в «Директиве № 1 по космической политике», представляется сомнительным, 12 декабря написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Поверхность луны

Комментируя сообщение Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп намерен подписать документ о предстоящих пилотируемых полетах на Луну и на Марс, Пушков написал:

«Возобновление» полетов на Луну? Славно. А как туда долетят американцы без ракетных двигателей? Ведь они даже до МКС без наших добраться не могут».

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Напомним, 11 декабря Трамп подписал «Директиву № 1 по космической политике». Он отметил, что этот шаг «переориентирует американскую космическую программу на исследования и открытия».

«Это знаменует собой важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долгосрочного исследования», — заявил Трамп.

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