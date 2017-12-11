Самара, 12 декабря, 2017, 00:38 — ИА Регнум. За пост главы Самары на 11 декабря будут бороться 13 человек. В числе претендентов, в частности, безработный, слесарь — сборщик ракетных двигателей, депутат Губернской думы, cообщает ИА REGNUM.

Konstantin ak63 Самарская набережная

Так, наиболее известный из кандидатов — депутат Губернской думы Михаил Матвеев, который неоднократно заявлял о намерении стать главой Самары.

Также в списке кандидатов — общественник Виктор Русин, начальник отделения «Федеральной пассажирской компании» Владимир Григорьев, директор компании по продаже перфорированного крепежа Александр Ключников, менеджер саратовского автосалона Константин Горлов, ветеран МВД России Виталий Копылов, совладелец компании по поставке овощей и фруктов Алексей Макеев, финансовый директор торговой компании Людмила Голованова и заместитель директора ООО «Институт технологии и развития» Екатерина Бородай, бизнесмен Валерий Самарцев, шоумен Алексей Ягунов, слесарь-сборщик ракетных двигателей Валентин Сульянов и безработный Сергей Власов.

ИА REGNUM напоминает, прием заявок от желающих занять место главы города закончится 18 декабря. Имя нового главы до 22 декабря определит специальная комиссия, в состав которой войдут 20 человек.