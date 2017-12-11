Вашингтон, 12 декабря, 2017, 00:25 — ИА Регнум. «Директива №1 по космической политике» США готовится к подписанию американским президентом Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

Цитата из к/ф. «Марсианин». реж. Ридли Скотт. 2015. США Космонавт

По словам Хогана Джидли, заместителя пресс-секретаря президентской администрации, документ регламентирует предстоящие пилотируемые полеты на Луну и на Марс. Подписание должно состояться 11 декабря.

Согласно директиве, NASA «проведет инновационную программу освоения космоса» — в соответствии с рекомендациями Национального космического совета.

Представитель Белого дома подчеркнул, что эти планы нацелены на изменение американской политики в области космических полетов. Подписание директивы поможет США «стать движущей силой космической индустрии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 ноября министр и начальник штаба ВВС США Хезер Уилсон и генерал Дэвид Голдфин заявили, что Вашингтон намерен достичь превосходства в космосе так, как это было сделано в воздухе. По их мнению, сейчас в американской военной доктрине наблюдается «заметный сдвиг».

По словам Уилсон, в 2018 финансовом году расходы Пентагона на военное освоение космического пространства повысятся на 20%. Она сказала, что США «переходят к космосу как к пространству ведения военных действий».