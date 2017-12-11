Уфа, 12 декабря, 2017, 00:13 — ИА Регнум. В Башкирии, после публикации информации в одной из социальных сетей об антисанитарных условиях, в которых приходится обучаться детям школы в селе Нижнетроицкий Туймазинского района республики, возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении СКР по региону, дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Владислав Осипов ИА REGNUM Учебник

В ведомстве напомнили, что опубликованное в сети сообщение информировало о затоплении школы во время дождей после капитального ремонта кровли. Дети обучаются в антисанитарных условиях из-за халатности должностных лиц.

По версии следствия, с сентября 2016 года по октябрь 2017 года, неустановленными должностными лицами из числа руководства школы в ходе организации и материального обеспечения учебного процесса несовершеннолетних воспитанников, допущено оказание образовательных услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в условиях не соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, что повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних учащихся.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также руководителей школы, причастных к его совершению, допрашиваются свидетели, собирается техническая документация о состоянии здания школы, назначена строительно-техническая экспертиза.