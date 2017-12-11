Тифарити, 11 декабря, 2017, 23:58 — ИА Регнум. Президент Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали призвал президента Франции Эммануэля Макрона соблюдать резолюции ООН и Африканского союза после его заявления о том, что вопрос Западной Сахары должен быть урегулирован путём «диалога между Марокко и Алжиром», передаёт Sahara Press Service.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Выступая на открытии IX-го съезда Молодёжного союза Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (UJSARIO), Брахим Гали публично обратился к Эммануэлю Макрону, заявив, что любой односторонний подход подрывает мир и сотрудничество в регионе Северной Африки и на юге Средиземноморья.

Президент САДР также напомнил, что ООН чётко определила пути урегулирования конфликта в Западной Сахаре «на основе уважения принципа самоопределения и деколонизации» и подтвердила, что сторонами конфликта являются Королевство Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО.

Брахим Гали также поблагодарил Алжир за «принципиальную позицию поддержки народа Западной Сахары», а также приветствовал единую позицию Африканского союза по данному вопросу.

Напомним, на минувшей неделе Эммануэль Макрон во время визита в Алжир заявил в интервью местному изданию El Khabar, что выступает за начало «диалога между Алжиром и Марокко по вопросу Западной Сахары».

«Этот кризис представляет собой серьёзный вызов для интеграции арабского Магриба. Я надеюсь, что Марокко и Алжир преодолеют свои разногласия ради строительства сильного, единого и процветающего Магриба», — заявил президент Франции, назвав ситуацию с Западной Сахарой также «главной причиной экономического тупика в регионе».

Алжир и Марокко должны решить данный вопрос «с помощью международного сообщества», заявил французский лидер. При этом он ни одного раза не упомянул Фронт ПОЛИСАРИО, признанный ООН в качестве легитимного представителя народа Западной Сахары.

Аналитики обратили внимание, что такая позиция Эммануэля Макрона фактически полностью противоречит линии, которую до сих проводили его предшественники, призывавшие к «взаимоприемлемому политическому решению между Марокко и ПОЛИСАРИО» и «поддержке усилий специального представителя генерального секретаря ООН по Западной Сахаре».

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