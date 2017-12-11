Анкара, 11 декабря, 2017, 23:21 — ИА Регнум. Москва и Анкара едины во мнении, что решение США о признании Иерусалима столицей Израиля дестабилизирует ситуацию в регионе. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Российско-турецкие переговоры. Анкара, 11 декабря 2017 года

«И Россия, и Турция считают, что решение администрации Соединённых Штатов признать Иерусалим в качестве столицы Израиля и перенести туда американское посольство не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а наоборот, дестабилизирует и без того сложную обстановку в регионе», — сказал российский лидер, отметив, что это «по сути, может перечеркнуть перспективы палестино-израильского мирного процесса».

По словам Владимира Путина, российская сторона исходит из того, что «урегулирование должно строиться исключительно и в полном объёме на ранее принятых решениях в рамках ООН», а конкретные параметры соглашения по статусу Иерусалима — это предмет прямых переговоров между Израилем и Палестиной.

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В ходе переговоров двух лидеров обсуждалась также ситуация в Сирии. Владимир Путин подтвердил, что «от террористов там освобождена практически вся территория». «В случае возобновления каких-то очагов сопротивления со стороны террористов будем предпринимать эффективные ответные меры», — сказал он.

Российский президент также сообщил, что Москва и Анкара договорились продолжать плотную координацию в контексте подготовки к намеченной на конец декабря восьмой международной встрече по Сирии в Астане.

«Как страны — гаранты астанинского процесса мы продолжаем работать над укреплением режима прекращения боевых действий, обеспечением устойчивого функционирования зон деэскалации, повышением доверия между сторонами конфликта», — подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер отметить «весьма позитивный вклад Турции и президента Эрдогана в работу по примирению сторон».

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