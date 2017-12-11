Великий Новгород, 11 декабря, 2017, 23:04 — ИА Регнум. «Очень больной» для Великого Новгорода вопрос о муниципальном долге города обсуждался сегодня, 11 декабря, на публичных слушаниях по проекту бюджета города на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по прогнозам финансистов мэрии, в 2018 году долговая нагрузка достигнет предельных значений в 2 млрд рублей, но в течение года её предполагается снизить до 90% от собственных доходов бюджета.

Ольга Ларина ИА REGNUM Уставшая туристка у пешеходного моста. Великий Новгород

К 1 января 2018 года муниципальный долг планируется в сумме 1 млрд 777 млн рублей, из которых 90% — кредиты банков.

«Долг, который лежит бременем для городского бюджета, сложился в сумме 775 млн рублей ещё в прошлом веке — в 1995 году, когда были взяты кредиты Международного банка на развитие городского пассажирского транспорта и строительство микрорайона «Белый город». Вот если бы не было этой суммы, у нас была бы вполне реальная, безопасная долговая нагрузка в 1 млрд рублей — 50% от собственных доходов бюджета», — пояснила на слушаниях заместитель главы администрации Великого Новгорода Екатерина Красновидова.

По её словам, в настоящее время расходы на обслуживание муниципального долга составляют около 170 млн рублей, при этом в течение 2017 года их снизили на 25 млн рублей благодаря перекредитованию: мэрия замещает кредиты, взятые под высокий процент, на более дешёвые, но тоже коммерческие.

«В последующие годы планового периода — 2019 и 2020-й — мы предлагаем принимать бюджет без дефицита, а все дополнительные доходы направлять на снижение долговой нагрузки. Есть ещё один путь: замена части коммерческих кредитов бюджетными, что позволило бы нам высвободить средства на обслуживание долга. Даже получив бюджетный кредит на 500 млн рублей, мы бы смогли сэкономить на обслуживании 50 млн рублей», — отметила Красновидова.

Пока же, как отмечалось на слушаниях, в бюджете города практически не остаётся средств на развитие. Красновидова подчеркнула, что 92% бюджета пойдут на текущие расходы и только 200 млн рублей — на всё остальное.

При этом, завершая слушания, вице-мэр заявила, что «резервы у города есть».

«В муниципальной казне — 6424 единицы недвижимого имущества на общую сумму 8 млрд 487 млн рублей», — сказала она.

Отметим, что публичные слушания по проекту бюджету Великого Новгорода состоялись уже после первого чтения документа в городской думе. Бюджет был принят большинством голосов депутатов-единороссов, все оппозиционные фракции проголосовали против.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект бюджета Великого Новгорода на 2018 год свёрстан с предельным дефицитом в 200 млн рублей (9,9% от собственных доходов бюджета) в объёме по доходам 4,5 млрд рублей и расходами в 4,7 млрд рублей. Доходы бюджета-2018 — на 1,4 млрд рублей меньше, чем в 2017 году.