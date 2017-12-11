Киев, 11 декабря, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Народный фронт», бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк дал сегодня, 11 декабря, показания в киевском суде по уголовному делу против свергнутого президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом сегодня сообщают украинские СМИ.

ИА REGNUM Яценюк

Напомним, бандеровцы при прямой поддержке Запада произвели на Украине в феврале 2014 года государственный переворот. Президент Виктор Янукович был свергнут и сбежал в Россию, власть оказалась в руках бандеровцев и их приспешников. Яценюк как один из лидеров евромайдана стал премьер-министром Украины. Против Януковича и его людей были заведены уголовные дела.

Яценюк просидел в кресле премьер-министра Украины два года — с февраля 2014 по апрель 2016 года. В последние месяцы работы правительства Яценюка он и его кабинет стали ненавистны слишком многим. В итоге после долгой политической торговли Яценюк ушел в отставку, но ряд ключевых министерских портфелей, в частности МВД, остались за его партией «Народный фронт».

Именно в период работы правительства Яценюка в украинской экономике произошел самый настоящий коллапс. Большинство производственных предприятий встали, а затем обанкротились, раскрутилась инфляция, обесценилась гривна.

Сегодня Яценюк давал показания в киевском суде по сфабрикованному против Януковича уголовному делу.

Адвокаты свергнутого президента зачем-то спросили Яценюка, как изменилась его жизнь после того, как он возглавил правительство в феврале 2014 года. Яценюк ответил:

«Как изменилась моя жизнь? Я вам скажу. 24 часа в сутки, когда хватаешься за все, потому что все сыпется, потому что ваш президент сдал страну, а мне надо было ее держать. Тогда была задача взять ответственность, я ее взял».

«Как изменилась моя жизнь? Если вы о физическом состоянии — получил грыжу позвоночника, а если о моральном — то я рад, что имел возможность возглавлять исполнительную власть в воюющей стране», — добавил бывший премьер-министр.