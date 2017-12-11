Москва, 11 декабря, 2017, 22:29 — ИА Регнум. Парламентские слушания по вопросам развития цифровой экономики могут пройти в Госдуме в январе-феврале. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом, председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом и руководством банка.

Полина Волхова ИА REGNUM Государственная Дума

Спикер Госдумы и главы профильных комитетов ознакомились с внедряемой Сбербанком передовой технологией управления Agile, сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Темой обсуждения стали вопросы кибербезопасности, разработки интеллектуальных систем управления, электронного документооборота, внедрения передовых Agile бизнес-моделей.

В ходе встречи Володин отметил, что от совместной работы депутатов и экспертов зависит, чтобы качество законодательства в сфере цифровой экономики соответствовало современным требованиям. «Нельзя допустить, чтобы идеи и инициативы пылились на полках: это ведет к угасанию прогресса и снижению производительности труда», — отметил Володин.

Этот круг вопросов находится в центре внимания созданного в Госдуме Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, указал парламентарий, подчеркнув, что законодательство должно соответствовать современному уровню развития новых секторов экономики, в том числе цифровой. «Было бы правильным провести в следующем году, в январе-феврале, парламентские слушания с участием представителей банковской отрасли, бизнеса, экспертного сообщества», — сказал Володин.

Во встрече также приняли участие председатели комитетов Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, по экономической политике Сергей Жигарев, по информационной политике Леонид Левин, по бюджету и налогам Андрей Макаров, по охране здоровья Дмитрий Морозов, по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.