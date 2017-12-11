Новый премьер-министр Польши сформировал правительство
Варшава, 11 декабря, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сформировал состав кабинета министров — новое правительство уже приняло присягу и официально приступает к исполнению обязанностей, передает Associated Press.
Kancelaria Premiera
Матеуш Моравецкий
Впрочем, правительство не является «новым» — все «старые» министры правительства Беаты Шидло сохранили свои посты.
Моравецкий в ходе присяги заявил, что возглавляет «правительство продолжения… надежды и оптимизма».
Бывший премьер-министр Польши Беата Шидло была назначена заместителем Моравецкого.
На вторник, 12 декабря, назначено выступление Моравецкого перед сеймом Польши. В среду, 13 декабря, парламентарии должны утвердить или отвергнуть состав кабинета министров.