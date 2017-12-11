Москва, 11 декабря, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Московское центральное кольцо (МЦК) будет интегрировано с Московской железной дорогой на восьми направлениях в 2018 году. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Турникеты

«Ведётся активная работа по интеграции станций МЦК с радиальными направлениями железных дорог и метро, — сообщил глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарёв. — Фактически мы формируем полноценные транспортно-пересадочные узлы, которые позволят пассажирам комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой, не выходя на улицу».

По его словам, работы ведутся на Октябрьском, Ярославском, Казанском, Горьковском, Курском, Павелецком, Рижском и Савёловском направлениях Московской железной дороги.

На Казанском направлении работы уже завершены. Был построен подземный пешеходный переход, который соединил транспортно-пересадочный узел «Андроновка» и остановочный пункт «Фрезер».

Ещё на семи радиальных направлениях продолжаются работы. На Горьковском, Павелецком, Курском и Рижском направлениях железной дороги ведётся строительство остановочных пунктов, которые обеспечат пересадку на МЦК.

Остановки «Окружная» на Савёловском направлении и «Северянин» на Ярославском для удобства пересадки будут перенесены ближе к МЦК. Кроме это того, ведутся работы по организации комфортной пешеходной связи от МЦК до железнодорожной линии Октябрьского направления между остановочным пунктом «НАТИ» и ТПУ «Лихоборы».