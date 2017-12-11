Усть-Луга, Ленинградская область, 11 декабря, 2017, 22:04 — ИА Регнум. Рыболовецкое судно «Монни», погибшее в Финском заливе в начале января 2017 года, подняли на поверхность силами водолазов из Мурманска на 12-й месяц после кораблекрушения. О судьбе троих членов экипажа судна сведений пока нет. Об этом сообщило 11 декабря Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Szsut.sledcom.ru Судно «Монни», поднятое со дна Финского залива

Как известно, маломерное рыболовецкое судно «Монни», принадлежавшее ООО «Фи Шипинг», 3 января ушло от причала ЗАО «Усть-Лужский рыбокомбинат» в поселке Усть-Луга Кингисеппский района Ленинградской области. На борту было три члена экипажа. Судно взяло курс в район острова Мощный в Финском заливе с целью лова рыбы. На следующий день судно перестало выходить на связь и в порт не вернулось.

Органами СКР на транспорте было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Девятого января судно обнаружили на дне Финского залива. Но подъем судна долгие месяцы так и не был организован в связи с тем, что судовладелец оказался не в состоянии оплатить эту работу. По решению суда ООО «Фи Шипинг» обязано было в срок до 1 сентября 2017 года осуществить подъем «Монни» за счет собственных средств, но решение суда так и не было исполнено.

Звучали предположения, что судно могут поднять с помощью сил Минобороны, за счет средств Ленобласти, однако всё это так и не было реализовано. Отчаявшиеся родственники пропавших рыбаков обратились с просьбой отдать распоряжение о подъеме судна и продолжении поиска тел к президенту России Владимиру Путину.

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Как сообщили 11 декабря, в СЗСУ на транспорте СК РФ, был проведен мониторинг стоимости судоподъемных работ для их включения в стоимость судебной судоводительской технической экспертизы. Как выяснилось, судоподъем и исследовательскую часть работ может осуществить ООО «Водолазная Компания «Магеллан» из города Мурманск. У этой компании есть необходимое для этого оборудование и специалисты.

Главное управление криминалистики СК РФ поддержало инициативу следственного управления. В результате судно «Монни» поднято на поверхность, назначена судебная судоводительская техническая экспертиза.

О судьбе пропавших моряков пока ничего не сообщается. Предполагается, что они могут находиться внутри судна.