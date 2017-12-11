Саранск, 11 декабря, 2017, 21:56 — ИА Регнум. На сельских, районных, городских и республиканских этапах XXI республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» приняли участие более 100 тыс. человек. На гала-концерте фестиваля в числе зрителей был глава Мордовии Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Rdnt13.ru Фестиваль «Шумбрат, Мордовия»

Больше двух месяцев на отчетных концертах районов был настоящий аншлаг. За это время на сцене домов культуры выступили более 7 тыс. человек, причем 40% из них — дети. Более четырех часов на большой сцене продолжались выступления финалистов XXI Республиканского фестиваля народного творчества. В этом году жюри определяло лучших среди муниципальных районов с численностью населения до 10 тыс. человек и среди районов с численностью населения более 10 тыс. человек.

«У нас есть коллективы, которые на сцене фестиваля уже больше 20 лет», — подчеркнул глава республики.

«Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что культура народов выполняет в обществе объединяющую роль, помогает людям сблизиться и лучше понять друг друга. Каждый район республики, каждое село отличается своими культурными традициями. Фестиваль «Шубрат, Мордовия!» в очередной раз это доказал. Для нашей республики разнообразие народного творчества, обрядов, обычаев, ремесел — не только бесценное наследие. Это наше преимущество, которым мы должны грамотно воспользоваться уже в ближайшее время. Я говорю о чемпионате мира по футболу», — пояснил Волков.

Она напомнил, что в настоящее время идет самая активная стадия подготовки, строятся стадион, аэропорт, гостиницы, дороги. Ведется большая работа по благоустройству Саранска, Рузаевки, районных центров и сел. Все это очень важно.

«Но при этом успех проведения чемпионата во многом будет зависеть от каждого из вас, от вашего горячего сердца и гостеприимства. Именно наши люди, наша открытая и широкая душа, богатое народное творчество — это визитная карточка чемпионата мира в России. Как вы знаете, у нас пройдут четыре матча, приедут 8 разных команд. Саранск посетят около 200 тыс. человек. И каждому гостю мы должны оказать самый теплый и радушный прием. Наша задача — создать настроение, атмосферу праздника, максимально увлечь гостей, показать им яркий и удивительный мир нашей национальной культуры. Уверен, что именно национальный колорит и культурное многообразие станут изюминкой чемпионата мира в Саранске, добавят мундиалю ярких красок», — заключил глава региона.

По завершении концерта заместитель председателя правительства Мордовии Галина Лотванова вручила награды призерам.

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Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Саранске состоятся четыре матча группового этапа: 16 июня — между сборными Дании и Перу, 19 июня — между сборными Колумбии и Японии, 25 июня встретятся сборные Ирана и Португалии, 28 июня — Панамы и Туниса.