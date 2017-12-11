Лондон, 11 декабря, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Полиция Лондона не связывает с терроризмом инцидент, который произошел у стен Букингемского дворца, передает Asssociated Press.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

По сообщению полицейских, 24-летний мужчина, который попытался перелезть через стену королевской резиденции, не связан с какими-либо радикальными организациями.

Штурмовавший Букингемский дворец мужчина был задержан полицией. После допроса и проверки психического здоровья он был отпущен на свободу.

Гражданин, попытавшийся попасть к королеве странным способом, был поставлен на учет в полиции, стражи порядка будут наблюдать за его поведением.

Напомним, Букингемский дворец в Лондоне является резиденцией британской королевской семьи, в нем проживает действующая королева Великобритании Елизавета II.