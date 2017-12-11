Саранск, 11 декабря, 2017, 21:37 — ИА Регнум. Саранск примет участие в образовательной акции «Тотальный диктант», которая состоится 14 апреля, уже в пятый раз. За это время число участников акции выросло со 108 человек в 2014 году до 464 в 2017-м, сообщили ИА REGNUM в администрации Саранска.

Totaldict.ru «Тотальный диктант»

В предстоящем году автором текста диктанта станет Гузель Яхина, популярная российская писательница, автор романа «Зулейха открывает глаза» и лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна», «Книга года». Три отрывка текста с названиями «Утро», «День» и «Вечер» расскажут об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.

Новшеством акции стала смена столицы диктанта, голосование за которую еще продолжается на сайте мероприятия. Автор текста приедет в город, выбранный в качестве столицы диктанта, и прочтет текст на главной площадке всемирной акции. Исторически же центр и штаб Тотального диктанта — Новосибирск, именно здесь почти 14 лет назад акция появилась как культурно-развлекательное мероприятие, постепенно охватившее 71 страну и 866 городов.

Кроме того, в предстоящем году участники будут писать диктант на тысячах площадок одинаковыми фирменными ручками. Для этого будет приобретено 225 тыс. ручек, суммарный вес которых составит больше 1 тонны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году в Саранске «Тотальный диктант» прошел под патронажем главы Мордовии Владимира Волкова.

«Важно поддержать интерес у жителей республики, особенно у молодого поколения, к изучению русского языка, литературы, истории. Поэтому такие проекты, как «Тотальный диктант», необходимы», — отмечал глава региона.

«Нужно активизировать работу литературных кружков и театральных студий, регулярно устраивать городские и районные конкурсы чтецов, творческие диспуты, расширить сеть уличных библиотек, которые набирают все большую популярность. И мы обязательно продолжим работу в этом направлении», — заверил Волков.

Глава столицы Мордовии Петр Тултаев неоднократно выступал с образовательными инициативами в отношении сотрудников администрации, а также сам принимал участие в некоторых проектах. Так, в октябре 2015 года на базе Мордовского государственного университета имени Огарева прошла образовательная акция «Тотальный диктант» на мокшанском и эрзянском языках. В числе 256 участников диктант написал и Тултаев, за диктант на мокшанском языке он получил оценку «4».