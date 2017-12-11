Ереван, 11 декабря, 2017, 20:54 — ИА Регнум. Председатель конституционного суда Армении Гагик Арутюнян не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны в 2018 г. Об этом он заявил в эфире радиостанции Азатутюн, пояснив, что не получал подобного предложения от властей.

Photolure Гагик Арутюнян

«Лично у меня нет такого желания баллотироваться на пост президента в 2018 г.», — сказал Арутюнян. В ответ на вопрос, если он получит такое предложение, глава конституционного суда отметил: «Я не отвечаю на предположения. У меня такого желания нет, в моей повестке нет такого вопроса».

Согласно новой Конституции Армении, в апреле 2018 г., когда завершатся полномочия действующего президента Сержа Саргсяна, а страна окончательно перейдёт на парламентскую форму правления, нового президента должен будет выбрать парламент.

Ещё когда Армения готовилась к конституционному референдуму в декабре 2015 г., в качестве наиболее возможного кандидата в президенты в армянской прессе муссировалось именно имя председателя конституционного суда Гагика Арутюняна. Кроме того, он был председателем Комиссии по конституционному референдуму и активно продвигал идею парламентской республики в массы, за что, согласно СМИ, в качестве «награды» Серж Саргсян и пообещал Арутюняну пост президента. Сам Саргсян, напомним, скорее всего станет в апреле будущего года премьер-министром, сохранив тем самым бразды правления в своих руках.

В апреле 2018 г. председателю КС исполнится 70 лет, у него есть необходимой для должности президента опыт, который прописан в Конституции, он также беспартийный, что обязательно для назначения на пост президента, кроме того он больше не сможет занимать должность главы конституционного суда.

Арутюнян, однако сегодня опроверг предположения СМИ. «Пресса занимается вымыслами», — заявил он.

Несколько дней назад пресс-секретарь конституционного суда Ованнес Папикян также опроверг муссируемые в СМИ слухи.

«Это абсурдный вопрос. Гагик Арутюнян не получал подобного предложения (стать президентом), да и такого намерения у него нет», — сказал Папикян.