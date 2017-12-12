Киев, 12 декабря, 2017, 05:04 — ИА Регнум. На Украине продолжается горячая борьба между различными украинскими спецслужбами, в схватке принимают прямое участие президент и парламент, а остатки стабильности государства разрушаются с каждым новым эпизодом этого противостояния. О битве «порошенковских» с «вашингтонскими» пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дележ

Стремление Порошенко и его команды сохранить власть наталкивается на неподконтрольные президенту антикоррупционные органы, которые выражают интересы заокеанских «партнеров» и пытаются держать президента в узде для большей его сговорчивости. Сил у сторон примерно поровну, но особенные неприятности доставляет действующей власти НАБУ (национальное антикоррупционное бюро), действующее в прямой связке с ФБР на основании двухлетнего договора о сотрудничестве.

Казалось бы, чем недоволен Белый дом? Однако все прояснится, если учесть, что, решив платить Вашингтону одной только русофобской риторикой, постмайданная власть приступила к широкому освоению госбюджета. Финансирование эскапад Порошенко и Ко оказалось более крупным, нежели планировалось в Вашингтоне изначально, и НАБУ взяло курс на главу МВД Авакова (через компании его сына), а затем и на компании самого Порошенко. Ответные меры со стороны Порошенко и Авакова, генпрокурора Луценко и СБУ включили аресты «набуинов» и изъятие документов по ведущимся ими делам. Генпрокурор бросил в адрес НАБУ обвинение во внезаконной деятельности, а со стороны президента и главы МВД от имени депутатов фракций внесли в парламент законопроект, который позволит упростить процедуру отстранения всех антикоррупционных органов. Эту новость на Западе восприняли нервно и отреагировали на нее немедленно. Свое недовольство высказали и ФБР, и Всемирный банк, и МВФ, но решающими оказались слова Госдепа, после которых законопроект был снят мгновенно и без объяснения причин.

Что сказал Госдеп украинской власти и какими последствиями чревато положение, читайте в статье: К чему ведет Украину война «президентских» с «вашингтонскими»

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