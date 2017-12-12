Москва, 12 декабря, 2017, 04:12 — ИА Регнум. Результаты проведенного ИА REGNUM опроса об отношении к делу Алексея Улюкаева подтвердили мнение о том, что борьба с коррупцией — это зачастую ширма для каких-то других дел. Точку зрения россиян на процесс, в центре которого находится бывший министр экономического развития, анализирует автор ИА REGNUM, социолог Елисей Поллстер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Как выяснилось, подавляющее большинство, а именно 89% опрошенных, считает, что Улюкаева судят не за взятку, и что все дело вообще не имеет отношения к борьбе с коррупцией. На самом деле, считают опрошенные, дело касается выяснения отношений то ли между кланами российской элиты (так думает 40%), то ли между различными башнями Кремля (25%), то ли между лагерями крупного бизнеса (14%). Примечательно, что такого мнения придерживаются буквально все категории граждан, и что не имеет даже значения, верят ли они Улюкаеву или его обвинителям (или никому, как большинство).

Опять-таки подавляющее большинство, 82%, полагают, что вменяемая Улюкаеву взятка в 2 миллиона долларов — это в порядке вещей в высших эшелонах власти. Такое же число граждан уверены, что суд ничего не решает.

Что стало причиной такого изумительного единодушия граждан, читайте в статье: 10 лет строгого режима Улюкаеву — за выбор «не того» клана? Опрос

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