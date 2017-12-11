Калуга, 11 декабря, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подписал постановление об объединении министерства лесного хозяйства и министерства природных ресурсов и экологии. Возглавила новое объединенное ведомство министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина, сообщает 11 декабря корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства.

Admoblkaluga.ru Варвара Антохина

«Причина понятная — халатность и недостаточно принципиальная работа министерства по сохранению тех богатств, которыми мы располагаем, и по эффективному использованию лесных ресурсов. Так работать нельзя», — заявил губернатор.

Главе объединённого ведомства поручили «все безобразия, какие там обнаружатся, передать в правоохранительные органы».

На заседании также был поднят вопрос деятельности коммерческих организаций, получивших разрешение на разведку и добычу строительных песков и гравия в Боровском районе. Данная тема в центре внимания, так как добыча полезных ископаемых там часто осуществляется с нарушением требований законодательства.

«Если мы позволим сейчас разработать всё то, что там обнаружено, мы практически района лишимся и отдадим его на растерзание этим копателям. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Это жемчужина Калужской области! Надо максимально сохранить природу в том виде, в каком она есть», — заявил Анатолий Артамонов.

По мнению губернатора, разработку недр в Боровском районе необходимо запретить за исключением тех случаев, когда полезные ископаемые планируется использовать для собственных нужд района.

Напомним, Калужская область обладает развитой минерально-сырьевой базой. По состоянию на 1 января 2017 года на территории области выявлено и разведано 577 месторождений твердых полезных ископаемых по 22 видам минерального сырья, 281 месторождение пресных подземных вод, из которых 230 — эксплуатируемые, и 13 участков минеральных вод различных типов. Минерально-сырьевые ресурсы Калужской области по своему назначению подразделяются на: топливно-энергетические, включающие 37 месторождений бурого угля; строительные материалы — 418 месторождений; горнотехническое сырье — 46 месторождений; агрохимическое сырье — 76 месторождений; хозяйственно-питьевые и лечебные подземные воды — 294 месторождения.