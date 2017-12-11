Бейрут, 11 декабря, 2017, 19:46 — ИА Регнум. На митинг в столице Ливана Бейруте «против Трампа и Израиля» вышли десятки тысяч человек, передает Associated Press.

Иерусалим

Массовая демонстрация организована шиитским движением «Хезболла», которое, как и большинство мусульманских организаций мира, осуждает решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей еврейского государства.

Выйти граждан на митинг против Израиля и действий США на Ближнем Востоке призвал лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.

Напомним, демонстрации в Ливане против признания американским президентом Иерусалима столицей Израиля и предстоящего переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим не прекращаются с 6 декабря.

В воскресенье 10 декабря ливанские демонстранты атаковали американское посольство в Бейруте, полиции и охране посольства пришлось применять спецсредства и слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и предстоящем переносе в Иерусалим американского посольства в Тель-Авиве.

С резкой критикой решения американского президента выступили практически все главы мусульманских государств мира, представители ООН и Евросоюза, папа Римский Франциск.

Палестина, для которой признание Иерусалима столицей еврейского государства фактически означает посягательство на Восточный Иерусалим, несколько дней охвачена массовыми беспорядками, число пострадавших в которых превысило 750 человек.

Президент России Владимир Путин 11 декабря выступил «за скорейшее возобновление прямого палестино-израильского диалога по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима».