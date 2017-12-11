Ярославль, 11 декабря, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Ярославская область пока не может переломить тенденцию роста долга за природный газ, за ноябрь он вырос более чем на 200 млн и достиг на 6 декабря уровня 2 млрд 753,7 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным официального сайта ООО «Газпром газораспределение Ярославль».

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Между тем Ярославская область обязалась не наращивать долг и погасить 20% существующей задолженности, снизив за 2017 год уровень долга до 1,9 млрд рублей. За 3 недели до 1 января выполнение этих договоренностей выглядит маловероятным.

«Конец года пока что не наступил, но тенденция на данный момент отрицательная. Если брать текущий год, то задолженность вместо погашения выросла на 300 миллионов рублей», — сказал информационному агентству «Ярновости» генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Ярославль» Павел Яблонский.

Одним из лидеров роста стало рыбинское муниципальное предприятие «Теплоэнерго». Его долг составляет 701,9 млн рублей, причем в последнее время произошло резкое увеличение задолженности. По данным издания ryb.ru, на рыбинском предприятии считают, что основными причинами проблем с погашением задолженности стали «продление отопительного сезона до 15 мая и раннее его начало — с 29 сентября, вынужденный отказ от «прямых расчетов» в пользу областного АО «ЯрОблЕИРЦ» (с повышенной комиссией 3,9 процента), неплатежи управляющих компаний».

Напомним, что создание единого расчетного центра — «ЯрОблЕИРЦ» региональные власти объясняли как раз требованием Газпрома начать погашение долгов. Предполагалось, что единый оператор сможет разобраться с проблемой неплатежей и лишит управляющие компании возможности присваивать часть денег, которые люди оплачивают поставщикам ресурсов. Однако практика показывает, что этого не произошло.