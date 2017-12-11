Махачкала, 11 декабря, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Грузооборот морских портов Каспийского бассейна России за январь-ноябрь 2017 года упал на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,5 млн тонн. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщила Ассоциация морских торговых портов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В порту

За данный период объем перевалки сухих грузов снизился на 9,8% до 2,2 млн тонн, наливных — на 61,4% до 0,9 млн тонн. Наибольшее снижение динамики зафиксировано в порту Махачкала — на 58,3%. В Астрахани падение объёмов составило 9,1%. В порту Оля объем перевалки вырос на 25%.

Такие показатели связаны с тем, что грузы (в частности, нефть) из Махачкалы уходят в Баку.

«Махачкала — это в первую очередь нефтеналивные грузы. И падение там может быть связано только с одним — уход нефтянников. Других специальных терминалов по перевалке нефти на этом берегу Каспия, кроме как в Баку, больше нет. Одной из причин увода грузов является порча нефти при переходе через порт Махачкала и нефтебазу «Дагнефтепродукт», — отметила в комментарии ИА REGNUM доктор экономики Анна Мейзер.

В ноябре 2017 года правительство РФ утвердило Стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года. Согласно стратегии, в Дагестане будет создан Каспийский транспортно-логистический комплекс, который будет иметь большое значение для социально-экономического развития Дагестана и всего Северо-Кавказского федерального округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузооборот морских портов России за январь — ноябрь 2017 года вырос на 9,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 716,75 млн тонн, сообщили в Ассоциации морских торговых портов. Объемы перевалки сухих грузов составили 339,32 млн. тонн, что на 10,6% выше, чем годом ранее, наливных грузов 377,43 тонн, что на 7,5% больше, чем в 2016 году.