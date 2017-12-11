Ростов, Ярославская область, 11 декабря, 2017, 18:59 — ИА Регнум. В Ростовском районе Ярославской области прошёл первый в России зимний ультрамарафон «Mad Fox Ultra». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ростовского района.

Http://goldenultra.ru Ультамарафон в Ростове

Более 1500 участников, среди которых и профессиональные спортсмены, и любители этой легкоатлетической дисциплины, бежали по выбору трассу 70, 30 или 10 км. Стартовали участники забега в селах Угодичи и Годеново, а финишировали в Ростове Великом у поклонного креста на набережной озера Неро. Маршрут представлял собой пересеченную местность: снег, сугробы, а на дистанции 70 км — лесной массив, рвы и излучины рек.

«Ярославской область становится привлекательной для проведения беговых марафонов. У нас проводится марафон в Демино, полумарафон «Золотое кольцо» в Ярославле, теперь под Ростовом прошел ультрамарафон. Ярославская область вошла в топ-7 регионов, где проводятся лучшие марафоны. Это, в первую очередь, увеличивает привлекательность беговых видов спорта, а во вторых — делает нашу область более интерсной для туризма. Сейчас такое направление как спортивный туризм неплохо развивается и наш регион использует все, чтобы занять эту нишу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев.

«Mad Fox Ultra» станет частью Кубка России по трейлраннингу — бег по природному рельефу.