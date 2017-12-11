Бухарест, 11 декабря, 2017, 18:44 — ИА Регнум. В Румынии продолжаются протесты против реформы юстиции, продвигаемой правящей Социал-демократической партией. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на очередной митинг протеста в Бухаресте, несмотря на плохую погоду, вышли около 10 тысяч человек, еще около 5 тысяч митинговали в других крупных городах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

Одновременно в Бухаресте прошел марш в память о короле Михае I, скончавшемся неделей ранее. Акция памяти плавно перешла в антиправительственную и фактически влилась в митинг оппозиции. Манифестанты требовали от правительства отказаться от реформы юстиции, которая, по их мнению, положит конец борьбе с коррупцией и независимому правосудию в стране. Протесты против реформы также поддержал президент Клаус Йоханнис, а также Вашингтон, Брюссель и другие западные столицы.

Посол США в Румынии Ханс Клемм выступил с очередным критическим заявлением по поводу реформы. Она, по словам самого влиятельного в Бухаресте дипломата, не просто ослабляет правосудие и борьбу с коррупцией, но и делает Румынию уязвимой для «русской угрозы», поскольку ведет к «снижению сопротивляемости внешним вызовам», а коррупция может использоваться для подрыва фундамента государства извне.

Выступая в румынском Тыргу-Муреше, посол Клемм напомнил, что соседние страны — Молдавия, Болгария, Сербия, Македония и Украина — берут пример с достижений Румынии в плане борьбы с коррупцией и построении независимых институтов, а задуманная правительством реформа ставит под угрозу эти достижения.

Напомним, очередной политический кризис в Румынии связан с планами правительства провести реформу судебной и правоохранительной системы. Министр юстиции Тудорел Тоадер ранее представил пакет скандальных законопроектов, суть которых сводится к исключению президента из процедуры согласования и назначения руководства прокуратуры и Департамента по борьбе с коррупцией (DNA). Согласно планам правительства, главных прокуроров и руководство DNA будет назначать министр юстиции по согласованию с Высшим советом магистратуры. Под контроль минюста также переводится Судебная инспекция — орган по борьбе с коррупцией в судебной сфере.

Президент Клаус Йоханнис назвал происходящее атакой на правовое государство. Против реформы выступили и представители прокуратуры, DNA и судебной системы. Румынская оппозиция и общественники начали массовые акции протеста.

В феврале 2017 года в Румынии уже проходили массовые митинги протеста, участие в которых единовременно принимали до полумиллиона человек. Самый масштабный митинг в Бухаресте 5 февраля собрал около 300 тыс. граждан.

Поводом для протестов стал указ правительства о внесении поправок в уголовный кодекс, отменявших наказания за «некрупные» коррупционные преступления, ущерб по которым не превысил €42 тыс. Под давлением уличных протестов, Брюсселя и Вашингтона законопроект был аннулирован.

ИА REGNUM напоминает, что целый ряд лидеров правящей Социал-демократической партии в последние годы были осуждены либо находятся под следствием по обвинениям в коррупции. При этом в партии считают, что борьба с коррупцией стала инструментом политической борьбы и «внешнего управления» в Румынии, и «разгул борьбы с коррупцией» должен быть остановлен. Имидж «партии коррупционеров» не помешал Социал-демократической партии победить на последних парламентских выборах.